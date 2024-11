Kopiert News folgen

Ein "Kämpfer für die Meinungsfreiheit" wird eine US-Behörde leiten. Trump will das Militär für seine Deportationspläne einsetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ein Pastor, ein Öl-Fan und einer mit Gehirnwurm: Das Kabinett Trump II

Trump will Militär für Deportationen einsetzen

16.41 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump plant wohl, das Militär einzusetzen, um die von ihm angekündigten Massendeportationen durchzuführen. Das geht aus einem Post auf Trumps Kurznachrichtendienst Truth Social hervor.

Dort postete der rechte Aktivist Tom Fitton, er habe Berichte erhalten, laut denen Trump plane, einen nationalen Notstand auszurufen. Außerdem wolle Trump dem Post zufolge das Militär einsetzen, um Massendeportationen durchzuführen.

Trump kommentierte diesen Post prompt: "Wahr!!!", schreibt er in Großbuchstaben und zitiert dabei Fittons Post. Kritiker warnen davor, dass Trumps Deportationspläne enorm kostspielig sein könnten, Familien auseinanderreißen würden und für die Zerstörung von Communities verantwortlich sein könnten. Einer Studie von Edison Research zufolge befürworten 39 Prozent aller Amerikaner die Deportation von illegalen Einwanderern, 56 Prozent lehnen Trumps Pläne ab.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump macht "Kämpfer für freie Meinungsäußerung" zu Behörden-Chef

4 Uhr: Donald Trump will mit Brendan Carr einen "Kämpfer für die freie Meinungsäußerung" zum Vorsitzenden der Telekommunikations-Aufsicht FCC machen. Das teilte Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social mit. Carr habe "gegen die gesetzlichen Vorschriften gekämpft, die die Freiheiten der Amerikaner unterdrückt und unsere Wirtschaft gebremst haben", heißt es in Trumps Mitteilung. Er werde dem Wust von Regularien ein Ende setzen, der Innovatoren lähme.

Der Republikaner Carr ist bereits seit Längerem als FCC-Kommissar tätig. In seiner Rolle hat er laut der FCC-Webseite zur Modernisierung von Infrastrukturregeln und zur Beschleunigung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen beigetragen. Seine Reformen hätten zu einem Abbau von Bürokratie im Gegenwert von Milliarden Dollar geführt und die weltweite Führungsposition Amerikas beim Mobilfunkstandard 5G ausgebaut. Laut einem Bericht der "New York Times" soll sich auch der X-Chef und künftige Regierungsberater Elon Musk für Carrs Ernennung ausgesprochen haben. Carr teilte auf der Plattform X mit, er fühle sich geehrt, in der Rolle zu dienen.

Dem Posten dürfte in der neuen Regierung besondere Bedeutung zukommen. Die FCC vergibt unter anderem auch Sendelizenzen für Hörfunk und Fernsehen in den USA. Trump hat im Wahlkampf vielfach damit gedroht, im Fall eines Wahlsieges gegen politische Gegner vorzugehen, Sonderermittler gegen sie einzusetzen, sie anzuklagen und gar ins Gefängnis zu bringen – darunter auch Journalisten. Medien bezeichnet er regelmäßig als "Feinde des Volkes" und will unliebsamen Sendern die Lizenz entziehen.

Wirbel um Foto von Robert F. Kennedy Jr.

3.30 Uhr: Ein Foto von Robert F. Kennedy Jr., dem designierten US-Gesundheitsminister, hat in den sozialen Medien für Gesprächsstoff gesorgt. Das Bild zeigt den 70-Jährigen im Trump-Flieger Force One, wie er verlegen vor einem Big Mac und einer Coca-Cola sitzt. Mit ihm am Tisch: Donald Trump, Elon Musk, Donald Trump Jr. und weitere prominente Personen, die ebenfalls Fast Food genießen. Die Aufnahme, offenbar nach einem UFC-Kampf in New York entstanden, löste in den sozialen Medien eine Welle von Reaktionen aus – von Memes bis zu kritischen Kommentaren. Hier lesen Sie mehr.