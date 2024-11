Die brasilianische First Lady Janja da Silva beschimpft bei einer Konferenz Elon Musk aufs Schärfste. Der US-Milliardär reagiert mit einer Ankündigung, die nicht nur viele Menschen in Brasilien empören wird.

Er gehört sicherlich zu den politischen Akteuren, die derzeit vor Kraft kaum laufen können. Der US-Milliardär Elon Musk hat mit dazu beigetragen, dass Donald Trump Anfang November die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Er investierte viel Zeit in Trumps Wahlkampf, verschenkte in Pennsylvania sogar täglich eine Million US-Dollar an einen registrierten Wähler oder eine registrierte Wählerin. Musk hat also alle Register gezogen und sein Geld eingesetzt, um Trump zurück ins Weiße Haus zu bringen.