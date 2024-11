Zuvor hatten die Aktivisten mitgeteilt, die Aufständischen würden in Richtung der nördlichen Millionenstadt Aleppo vorrücken, die schon in den ersten Jahren des 2011 ausgebrochenen syrischen Bürgerkriegs stark umkämpft war und großflächig zerstört wurde. Eine wichtige Nachschublinie zwischen der Hauptstadt Damaskus und Aleppo soll von den Aufständischen bereits abgeschnitten worden sein.

Zudem sollen sie zahlreiche Dörfer und Städte sowie strategische Positionen an zwei Frontlinien im Westen von Aleppo und in Idlib eingenommen haben. Aus Furcht vor Angriffen auf Wohngebiete seien Familien aus Vororten von Aleppo geflohen.

Russische Kampfjets im Einsatz

Eine Allianz islamistischer Rebellen hatte in dieser Woche laut den Menschenrechtsaktivisten mehrere Dörfer in der Nähe von Idlib und Aleppo erobert. Demnach geht es um die Kontrolle wichtiger Versorgungswege. Zur Unterstützung der syrischen Armee sollen unter anderem russische Kampfjets seit Mittwochmorgen 63 Angriffe auf Stellungen in Idlib und im Umland von Aleppo geflogen haben. Der Kreml steht den syrischen Regierungstruppen schon seit Jahren bei und stützt so die Diktatur von Baschar al-Assad.