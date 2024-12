Die Anleger an der Börse setzen große Hoffnung in die Entwicklung der Musk-Aktien, zumal der 54-Jährige in seiner neuen Funktion als Regierungsberater mutmaßlich großen Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für seine Unternehmen bekommen wird. Unter anderem hoffen die Börsianer auf die Schaffung staatlicher Rahmenbedingungen für vollständig selbstfahrende Fahrzeuge, die dann auch Teslas Robotaxi zugutekommen könnten. Im Zuge der Kursgewinne war der Börsenwert von Tesla wieder auf mehr als 1,1 Billionen Dollar gestiegen.