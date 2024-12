Elisabeth Meissgeier lebt seit 2021 in Seoul. Sie hat an Koreas Eliteuniversität Yonsei Globale Politik und internationale Beziehungen studiert, vorher bereits ein Auslandssemester an der Chung-Ang-Universität verbracht. Sie war für verschiedene politische Organisationen tätig, arbeitet nun für ein koreanisches Unternehmen.

Haben sie so schnell reagiert, weil die Angst vor Militärdiktaturen in Südkorea besonders groß ist? So eine gab es ja zuletzt in den Achtzigerjahren.

Definitiv. Die Demokratie in Korea ist sehr jung. Ist sie unter Beschuss, sind viele schnell in Alarmbereitschaft. Auch, weil sich viele noch an die brutale Unterdrückung erinnern, die es hier in den Siebziger- und Achtzigerjahren gab. Besonders ein Massaker in der Stadt Gwangju im Jahr 1980, bei dem Hunderte getötet wurden, ist ein nationales Trauma. Die Erinnerung treibt viele Menschen dabei an, zu sagen: "So etwas lassen wir nicht mehr zu."