Europa ist seit jeher ein Handelskontinent, aber wir leben heute in einer Welt, in der die Handelshemmnisse zunehmen. Unsere Unternehmen und Landwirte sehen sich mit wachsenden Beschränkungen, unlauterem Wettbewerb und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert, die allesamt ihre Wettbewerbsfähigkeit bedrohen. Die neue Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur bietet eine Chance, diesem Trend entgegenzutreten. Deshalb bin ich diese Woche nach Montevideo gereist, um unsere Verhandlungen abzuschließen und uns den Wert einer engeren Zusammenarbeit mit einem großen, schnell wachsenden Markt mit über 260 Millionen Menschen zu erschließen.

Hohe Schutzvorkehrungen getroffen

Wir haben ihnen allen aufmerksam zugehört und in fünf Verhandlungsjahren jedes einzelne Anliegen direkt angesprochen. Das Abkommen, das wir jetzt erzielt haben, bietet die stärksten Schutzvorkehrungen, die jemals in ein Handelsabkommen aufgenommen wurden. Es schützt unsere wichtigsten Wirtschaftszweige, einschließlich der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Es schützt unsere Verbraucher, indem es die Einhaltung hoher Standards garantiert. Und es stellt den Schutz unseres Planeten und seiner grünen Lungen in den Vordergrund. Das ist nicht das gleiche Abkommen wie vor fünf Jahren, denn es ist wesentlich verändert worden. Heute können wir zuversichtlich sagen: Dies ist ein besseres Abkommen für die Menschen in Europa.