So verdient Johnson nach seinem Polit-Aus Millionen

Denn statt das eigentliche Thema – das Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump – zu kommentieren, rückte Johnson vor allem seine Memoiren "Unleashed" (zu Deutsch: "Entfesselt") ins Zentrum der Diskussion. Der Politiker nutzte jede Gelegenheit, um seine Memoiren zu erwähnen, hielt das Buch sogar demonstrativ in die Kameras und ließ sich auch durch wiederholte Aufforderungen der Moderatoren, dies zu unterlassen, nicht bremsen.

Dass Johnson sich seit seinem Ausscheiden aus dem Premierministeramt viel mit seinem Buch beschäftigt, ist offensichtlich. Doch was treibt ihn sonst noch um?

Johnson stolperte über "Partygate"

Im Juli 2022 trat er dann als Parteiführer der Konservativen zurück, nachdem ihm mehrere Kabinettsmitglieder den Rücken gekehrt hatten und stellte seinen Rücktritt als Premierminister in Aussicht, sobald eine Nachfolge für die Parteispitze gefunden sei.

Sein späterer Versuch eines politischen Comebacks nach dem Rücktritt seiner Nachfolgerin Liz Truss im Oktober 2022 scheiterte. Im Juni 2023 legte Johnson schließlich auch sein Mandat im britischen Unterhaus nieder, nachdem ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu dem Ergebnis gekommen war, dass er das Parlament in der "Partygate"-Affäre wissentlich getäuscht hatte.

Redner

Seitdem tritt Johnson unter anderem als Redner auf einer Vielzahl von Veranstaltungen aus und verdient damit hohe Summen. Laut dem britischen Register, in dem Abgeordnete ihre Einkünfte angeben, brachte ihm seine Tätigkeit als Redner allein in den ersten sechs Monaten nach seinem Rücktritt rund fünf Millionen Pfund (rund 6 Millionen Euro) ein, berichtet "The Week". Zu seinem Publikum zählten unter anderem Kryptowährungsinvestoren, Versicherer und Investmentbanker. Für einen einzelnen Auftritt soll er demnach 250.000 Pfund erhalten haben.