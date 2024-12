Griechenland hat seinen Wehretat stark erhöht. Der am Sonntag verabschiedete Haushalt sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 6,1 Milliarden Euro vor – das ist fast doppelt so viel wie noch 2019 (3,5 Milliarden Euro). Neben Investitionen in Kampfjets, Fregatten, U-Boote und intelligente Waffen soll auch ein Schutzschild zur Abwehr von Drohnen und Raketen aufgebaut werden.