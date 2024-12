Assads Frau beantragt offenbar Scheidung in Moskau

Sie will raus aus Putins Russland

Aktualisiert am 23.12.2024 - 10:15 Uhr

Aktualisiert am 23.12.2024 - 10:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Asma und Baschar al-Assad (Archivbild): Ihre Ehe ist wohl am Ende. (Quelle: imago stock&people/imago)

Asma al-Assad hat in Moskau die Scheidung eingereicht und plant offenbar einen Umzug nach London. Eine Petition für medizinische Behandlungen in Großbritannien steht noch aus.

Asma al-Assad, die Ehefrau des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad , hat laut Berichten türkischer und arabischer Medien die Scheidung eingereicht. Zudem strebe sie einen Umzug nach London an.

Nach Informationen der "Jerusalem Post" hat Asma al-Assad bei einem russischen Gericht die Erlaubnis beantragt, Moskau zu verlassen, wo sie und ihre Familie seit dem Sturz des Assad-Regimes Zuflucht gefunden haben. Ihr Antrag befindet sich demnach noch in der Prüfung durch die russischen Behörden.

Asma al-Assads Mutter bemüht sich um ihre Ausreise

Wie die britische Zeitung "Tribune" berichtet, soll der Schritt auch mit gesundheitlichen Problemen zusammenhängen. Asma, die an Leukämie erkrankt ist, habe zusätzlich zu ihrem Scheidungsantrag eine Petition eingereicht, die es ihr ermöglichen soll, dringend benötigte medizinische Behandlungen in Großbritannien zu erhalten.

Asma al-Assad wurde 1975 in London als Tochter syrischer Eltern geboren und besitzt sowohl die britische als auch die syrische Staatsbürgerschaft. Vor ihrer Ehe mit Baschar al-Assad, die im Jahr 2000 geschlossen wurde, arbeitete sie als Investmentbankerin in der britischen Hauptstadt. Ihre Mutter, Sahar al-Akhras, die ebenfalls britische Staatsbürgerin und ehemalige Diplomatin ist, soll bereits renommierte Anwaltskanzleien in London eingeschaltet haben, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für Asmas Rückkehr zu klären.