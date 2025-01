"Interessanter Artikel" Nach Musks Wahlaufruf – Trump-Vize äußert sich zur AfD

Von t-online , FIN Aktualisiert am 03.01.2025 - 10:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

J.D. Vance und Elon Musk bei einer Wahlveranstaltung von Donald Trump (Archivbild): Nach Musk äußert sich jetzt auch Vance in einem Beitrag auf X zur AfD. (Quelle: Carlos Barria)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Elon Musk mischt mit einer Wahlempfehlung für die AfD den Wahlkampf auf. Auch der künftige US-amerikanische Vize J. D. Vance hat eine provokante These dazu.

Nachdem der Tech-Milliardär Elon Musk vergangene Woche in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" argumentiert, dass "nur die AfD den Abstieg Deutschlands verhindern" könne, hat sich nun der designierte Vizepräsident der Vereinigten Staaten, J. D. Vance, zu der Kontroverse geäußert. Auf der Plattform X schreibt der Republikaner: "Ich unterstütze keine Partei bei den deutschen Wahlen, denn es ist nicht mein Land [...], aber es ist ein interessanter Artikel."

Die Bundesregierung hatte die Wahlempfehlung für die AfD zuvor als politische Einflussnahme gewertet. Trotz Meinungsfreiheit seien die "Wahlen deutsche Angelegenheit". Zudem werde die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, verkündete Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In seinem Post bemängelt Vance weiter, dass amerikanische Medien die AfD als "Nazi-Lite"-Partei abstempeln würden, was aus seiner Perspektive unschlüssig sei. Laut Vance ist die AfD nämlich genau in den Gebieten in Deutschland stark, in denen auch den Nazis gegenüber der größte Widerstand geleistet wurde. Einen Beleg für seine Theorie liefert der 40-Jährige hierfür nicht.

AfD stark in NSDAP-Gebieten

Die Realität zeigt ein anderes Bild. Aus einem Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung geht hervor, dass die AfD mitunter gerade in den Gebieten besonders stark ist, in denen auch die Unterstützung für die NSDAP vor ihrer Machtergreifung besonders stark war. Beispielsweise in Thüringen: Im Juli 1932 gewann die NSDAP die dortige Landtagswahl mit 42,5 Prozent. Damit erreichte die Partei ein rund fünf Prozentpunkte besseres Ergebnis als bei den gleichzeitig stattfindenden Reichstagswahlen.