Kanadas Premierminister Trudeau steht unter Druck. Laut einem Medienbericht könnte er noch am Montag zurücktreten.

Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, könnte laut Zeitungsberichten schon am Montag zurücktreten – denn der liberale Politiker steht in der eigenen Partei unter starkem Druck. Die "Globe and Mail" und der "Toronto Star" berichten unter Berufung auf parteiinterne Quellen, dass eine Ankündigung innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen könne. Das Büro des Premiers wollte die Berichte nicht kommentieren.