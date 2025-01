Der Streit zwischen Dänemark und den USA um Grönland geht in die nächste Runde. Grönlands Regierungschef macht eine Ansage an Donald Trump.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag in Dänemark, das die nominelle Souveränität über Grönland ausübt, sagte Egede, er akzeptiere, dass Grönland "ein Ort ist, den die Amerikaner als Teil ihrer Welt sehen", und dass er zwar nicht mit Trump gesprochen habe, aber offen sei für "Diskussionen über das, was uns verbindet".