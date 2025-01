Reporter vor dem Rheinmetallwerk in Murcia: Ein Mitarbeiter wurde bei der Explosion am Donnerstag schwer verletzt. (Quelle: IMAGO/DIMA)

Es ist der zweite schwere Unfall bei Rheinmetall in Murcia innerhalb eines Jahres. Der Konzern liefert Waffen in die Ukraine – und wurde schon zur Zielscheibe Moskaus.

Bei einer Explosion in der Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter in Spanien sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Explosion habe sich am Donnerstag im Industriegebiet Javalí Viejo in der südöstlichen Region Murcia ereignet, teilten örtliche Rettungsdienste im Onlinedienst X mit. In der Folge seien sechs Männer im Alter zwischen 30 und 52 Jahren wegen Verletzungen wie Schädelverletzungen, Verbrennungen und Rauchvergiftung behandelt worden.