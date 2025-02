Ein russisches Militärflugzeug hat kurzzeitig den Luftraum des EU- und Nato-Lands Polen verletzt. Eine Maschine vom Typ Su-24MR sei am Dienstag nach dem Start in der russischen Exklave Kaliningrad für eine Minute und zwölf Sekunden über der Ostsee in polnisches Hoheitsgebiet eingedrungen, teilte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte im Onlinedienst X mit. Dies sei nach russischen Angaben auf einen Ausfall des Navigationssystems zurückzuführen, so das Einsatzkommando weiter.