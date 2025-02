Warnung vor Abzocke per Postkarte

Von t-online , FIN 13.02.2025 - 10:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ilhan Omar, demokratische Kongressabgeordnete in den USA, sieht sich immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. (Quelle: Preston Ehrler/dpa)

Die demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar ist Hassobjekt vieler Republikaner. Ein Amtskollege fordert jetzt ihre Abschiebung.

Die demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar sieht sich mit einer politischen Kampagne gegen ihre Person konfrontiert. Mit einer Petition will ihr republikanischer Amtskollege Brandon Gill aus dem Bundesstaat Texas erreichen, dass Omar aus den USA abgeschoben wird. Die in Somalia geborene Omar kam 1995 als Gefl├╝chtete im Alter von zw├Âlf Jahren in die Vereinigten Staaten. Seit dem Jahr 2000 hat sie die US-amerikanische Staatsb├╝rgerschaft.

Der texanische Abgeordnete Gill ist ein ├╝berzeugter Trump-Anh├Ąnger. In einem Spendenaufruf an seine W├Ąhlerschaft hat Gill jetzt eine E-Mail mit dem Betreff verschickt: "Deportieren Sie Ilhan Omar". Omar wurde 2018 in das US-Repr├Ąsentantenhaus gew├Ąhlt und im Vorjahr auf der Titelseite des amerikanischen "Time Magazine" als eine "Frau, die die Welt ver├Ąndert" abgebildet.

Omar h├Ątte "niemals nach Amerika einreisen" d├╝rfen

Omar ist die erste Abgeordnete somalischer Herkunft und damals eine von zwei Muslimas im US-Kongress. Um ihr das Tragen eines Kopftuchs im Repr├Ąsentantenhaus zu erm├Âglichen, hatten die Demokraten im November 2018 erfolgreich einen Antrag gestellt, das dort geltende Verbot religi├Âser Kopfbedeckungen aufzuheben.

In seinem Deportationsaufruf bezieht sich der Trump-treue Texaner erneut auf Omars Einwanderungsgeschichte. In seiner Mail schreibt er, Omar h├Ątte "niemals nach Amerika einreisen" d├╝rfen und das Land w├Ąre "um einiges besser dran", wenn man sie zur├╝ck nach Somalia schicken w├╝rde, "wo sie auch hingeh├Ârt".

Omar will Einwanderer vor Abschiebung sch├╝tzen

Konkret verweist er auf Omars j├╝ngste politische Bem├╝hungen, Mitglieder migrantischer Communities in ihrem Wahlkreis vor Trumps Abschiebeoffensive zu sch├╝tzen. Daf├╝r soll die 42-J├Ąhrige kostenlose Workshops angeboten haben, in denen sie ├╝ber Abl├Ąufe in Abschiebeprozessen informierte und empfahl, sich mit der ver├Ąnderten Gesetzeslage vertraut zu machen.

Gill behauptet in seiner Mail, Omar sei "loyaler gegen├╝ber illegalen Somaliern als gegen├╝ber den Vereinigten Staaten oder dem Amt, in das sie gew├Ąhlt wurde". Weiterhin beschuldigte er sie, eine "gro├čangelegte Invasion" von Migranten in die Vereinigten Staaten vorzubereiten, und sprach in diesem Zusammenhang von "Verrat".

Fehde mit Trump

Ilhan Omar hat auch mit Trump pers├Ânlich eine Vorgeschichte. Im April 2019 postete Trump ein Video auf X (damals Twitter), das Omar zeigt, wie sie sich zu den rassistischen ├ťbergriffen ├Ąu├čert, die als Folge der Terroranschl├Ąge vom 11. September 2001 zunahmen. In dem Clip sagt sie: "Manche Leute haben etwas getan." Trump lie├č in seinem Video jedoch bewusst den Kontext aus, n├Ąmlich dass Omar ├╝ber den damals stark ansteigenden antimuslimischen Rassismus sprach. Stattdessen inszenierte er seinen Beitrag so, dass der Eindruck entstand, sie w├╝rde die Terroranschl├Ąge verharmlosen.

Nachdem eine ├äu├čerung von Trump gegen├╝ber Omar vom Kongress offiziell als rassistisch eingestuft wurde, hielt ihn das nicht davon ab, weiter Desinformationen ├╝ber sie zu verbreiten. Trumps Ziel war es, Omar als antiamerikanisch und islamistisch darzustellen. So behauptete Trump unter anderem, Omar sei mit ihrem eigenen Bruder verheiratet gewesen, habe sich abf├Ąllig ├╝ber US-Soldaten ge├Ąu├čert, die Terrororganisation al-Qaida gelobt und Mitgef├╝hl f├╝r die Terrorgruppe "Islamischer Staat" gezeigt.

Aussagen aus "faschistischem Drehbuch"

Diese gezielten Falschinformationen brachten Omar nach eigenen Angaben in Lebensgefahr. Sie erhielt eine Vielzahl an Morddrohungen, und das FBI musste sogar einen geplanten Anschlag auf ihr Leben verhindern. Omar war zudem immer wieder Mittelpunkt von Antisemitismusvorw├╝rfen in der Vergangenheit, wobei sie sich f├╝r einige Aussagen auch ├Âffentlich entschuldigt hat.

