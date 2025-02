Islamisten übergaben die drei Männer in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens an Vertreter des Roten Kreuzes. (Quelle: Abdel Kareem Hana/dpa)

Das Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen stand auf der Kippe, ein Scheitern der Vereinbarung konnte aber noch abgewendet werden. Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben nun doch drei weitere Geiseln nach fast 500 Tagen in ihrer Gewalt freilassen. Zuvor gab es Vermittlungsgespräche in Ägypten .

Die drei Israelis lebten alle im Kibbuz Nir Oz, der nahe am Gazastreifen liegt und während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 schwer verwüstet wurde. Das sind die drei Männer:

Sagui Dekel-Chen

Alexander (Sascha) Trufanov

Der junge Mann ist in der Gewalt des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ). Die Terrororganisation veröffentlichte mehrere Videos des 29-Jährigen. In einem Clip im November 2024 beschrieb Trufanov unter anderem die harten Umstände der Geiselhaft. "Ich bin glücklich zu sehen, dass mein Sohn lebt und er in der Lage ist, unter den schrecklichen Umständen in Gefangenschaft zu überleben", sagte seine Mutter nach der Veröffentlichung der Aufnahmen. In seinem Gesicht sehe sie jedoch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, sie mache sich Sorgen um seine körperliche und seelische Gesundheit, so die Frau.