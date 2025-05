Lars Klingbeil wird der mächtigste Sozialdemokrat in der kommenden Regierung. Das Team, das ihn dabei unterstützen soll, scheint er schon gefunden zu haben.

SPD-Chef Lars Klingbeil ist in der kommenden Regierung wohl der Gegenspieler von CDU-Kanzler Friedrich Merz : Für Klingbeil ist das Amt des Finanzministers und Vizekanzlers vorgesehen. Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, steht das Team, das ihn dabei unterstützen soll, größtenteils schon fest. Klingbeil setzt auf eine Vielzahl von Sozialdemokraten, die schon Teil der Scholz-Regierung waren.

Die nötige finanzpolitische Expertise bringt in Klingbeils Team demnach der aktuelle Haushaltssekretär Steffen Meyer mit – er soll auch in der neuen Regierung in demselben Posten weitermachen. Zudem soll Scholz' Büroleiterin Jeanette Schwamberger eine Abteilungsleiterin im Finanzministerium werden.