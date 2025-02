Europäische Länderchefs beraten über Trumps Ukraine-Pläne

Beratung über Trumps Ukraine-Pläne Europas Länderchefs setzen Krisentreffen für Montag an

Von t-online , dpa Aktualisiert am 16.02.2025 - 13:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz: Die EU-Länderchefs wollen in Paris tagen. (Quelle: IMAGO/Christian Liewig / Bestimage/imago)

Europäische Staats- und Regierungschefs wollen offenbar bereits am Montag über die Vorschläge von US-Präsident Trump beraten. Dazu werden sie nach Paris reisen.

Paris hat bestätigt, dass europäische Staats- und Regierungschefs schon am Montag in der französischen Hauptstadt über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten wollen. Das Treffen auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron bestätigte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot im Interview des Senders France Inter.

Wer konkret an den Beratungen teilnehmen wird, sagte der Minister nicht. Bei dem Treffen wird es nach Angaben von Diplomaten um die Frage gehen, was die Europäer zu einem möglichen Friedensdeal beitragen können.

Seit dem Telefonat zwischen Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin gibt es in Europa und der Ukraine Sorgen, die Europäer könnten bei einer Vereinbarung über einen Friedensschluss außen vor bleiben. Befürchtet wird, dass Trump die Europäer nicht am Verhandlungstisch will – aber erwartet, dass sie die Lasten bei der Umsetzung einer Friedenslösung schultern.

Verhandlungen über Friedenslösung nehmen Fahrt auf

Die Verhandlungen über Frieden in der Ukraine nehmen unterdessen Fahrt auf: In der kommenden Woche wollen unter anderem US-Außenminister Marco Rubio und ranghohe Vertreter Russlands in Saudi-Arabien Berichten zufolge über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen. Darüber hinaus soll in dem arabischen Land ein Treffen von US-Präsident Trump mit Kremlchef Wladimir Putin vorbereitet werden.

Video | US-Beauftragter erklärt: Europa bei Ukraine-Friedensgesprächen nicht am Tisch Player wird geladen Quelle: reuters

Laut "Politico" sollen in Saudi-Arabien in der kommenden Woche keine Vertreter Europas an den Gesprächen teilnehmen. Auch die Ukraine werde keine Vertreter dorthin entsenden, berichtete das US-Magazin unter Berufung auf einen ukrainischen Beamten.