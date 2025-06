Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russlands Regime ist kontrollwütig, das bekommt auch die Literatur zu spüren. Nun hat es beliebte Kinderbücher erwischt, meint Wladimir Kaminer.

Manchmal passieren merkwürdige Dinge in der russischen Bücherwelt. Der Verlag Weiße Krähe hat eine Rückrufaktion der Kinderbuchreihe "Pettersson und Findus" angekündigt, alle Bücher dieser Reihe dürfen ab sofort nicht mehr verkauft werden. Die Buchhändler und Bibliotheken müssen sie aus dem Regal nehmen.

Loading...

Kann das wahr sein? Ja, es werden im heutigen Russland Bücher verboten, solche mit unerwünschten politischen Inhalten, mit Kritik am Regime, von ausgereisten Schriftstellern, die den Status "unerwünschte Person" oder "Agent des ausländischen Einflusses" vom Justizministerium erhalten haben, sowie Bücher, in denen "nicht traditionelle Partnerschaftsformen" beschrieben werden. "Propaganda für Homosexualität" und "Verschmähung der traditionellen russischen Werte" wird unter Strafe gestellt.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen", am 27. August 2025 erscheint dann "Das geheime Leben der Deutschen".

Aber "Pettersson und Findus"? Wie kamen sie auf die Liste der verbotenen Literatur? Die Abenteuer des alten Schweden und seines launischen Kätzchens sind in Russland sehr beliebt, diese Bücher waren gefühlt in jeder Hausbibliothek vorhanden, in jeder Familie, die Kinder hat. Verstößt etwa die enge Beziehung zwischen Pettersson und Findus auch gegen die traditionellen russischen Werte? Und weiß jemand, was diese Werte genau sind? Damit tun sich die Russen zurzeit schwer. In seiner neuen Rolle als "eigenständige Zivilisation" und "souveräne russische Welt" übt das Land erst zu laufen – manchmal hat man allerdings das Gefühl, der Schuh ist zu groß.

Der unfehlbare Staatsmann, der Herrscher und Hüter dieser "Zivilisation", der das russische Volk wie kein anderer zu verstehen behauptet, sitzt ganz oben und redet nicht viel. Ab und zu sagt Putin etwas über die Wichtigkeit der traditionellen Werte, aber er geht nicht ins Detail. Gleichzeitig ist er als eine leicht reizbare und nachtragende Person bekannt. Unter ihm leben Menschen, deren Aufgabe es ist, den Herrscher nicht traurig zu machen. Die Kommunikation zwischen dem Staat und der Bevölkerung funktioniert nach dem 3G-Prinzip: Geld, Gewalt und Gesang.

Immer auf der Hut

Die unzähligen Geheim- und Sicherheitsdienste sorgen dafür, dass niemand ungestraft bleibt, der eventuell etwas im Schilde führen könnte. Für Loyalität wird gezahlt, die Aufgabe der Kultur ist es, dieses neue Russland zu besingen, mit der Botschaft: Noch nie und nirgends war das Leben so schön und die Menschen so glücklich wie in der russischen "Welt der traditionellen Werte". Das Problem ist: Eine genaue Beschreibung dieser Werte fehlt, die Liste der unerwünschten Personen, Extremisten und verbotenen Bücher wird dafür Woche für Woche länger.

Die Bürokratie des russischen Staates muss auf eigene Gefahr handeln, um die Vorstellungen des Chefs umzusetzen, die wahrscheinlich nicht einmal der Chef selbst kennt. Wie jede Bürokratie handelt die russische nach dem Prinzip "übertriebene Vorsicht ist besser als Nachsicht". Für ein Verbot zu viel wird man nicht bestraft, während die Nachlässigkeit gefährlich sein könnte. Mit Rage werden in Russland Dinge bekämpft, die leicht zu bekämpfen sind. Filme oder Theaterinszenierungen lassen sich zum Beispiel leicht verbieten. Sie werden einfach nicht gezeigt.

Dasselbe gilt für Menschen, die sich zu Fragen äußern wollen, die sie nach Meinung des Regimes nichts angehen: Politik, Wirtschaft, Krieg in der Ukraine, auch die "nicht traditionellen Liebesformen". Doch die Gesetze sind lasch formuliert, jede Äußerung oder auch Schweigen könnte als Propaganda für Homosexualität gedeutet werden, und die besorgten Bürger schlafen nicht. Es wird denunziert, Clubs mit einem falschen Programm werden geschlossen, Galerien kaputt geschlagen.