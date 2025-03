USA stoppen Ukraine-Hilfen

Berichten zufolge haben die USA ihre Hilfslieferungen an die Ukraine gestoppt. Polens Ministerpräsident Tusk bestätigt Befürchtungen.

Die USA setzen den angekündigten Stopp von Hilfslieferungen an die Ukraine dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zufolge bereits um. "Meldungen von der Grenze, von unserem Drehkreuz in Jasionka, bestätigen die Ankündigungen der amerikanischen Seite", sagte Tusk in Warschau. Es gebe keinen Grund zur Annahme, die US-Ankündigungen seien "nur leere Worte", zitierte ihn die örtliche Nachrichtenagentur PAP.