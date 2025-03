Truppen der islamistischen Machthaber in Syrien haben Hunderte Zivilisten getötet. Israel übt scharfe Kritik – auch an europäischen Politikern.

Angesichts der Massaker an Hunderten Zivilisten in Syrien hat Israels Außenminister Gideon Saar die westlichen Staaten aufgefordert, die islamistische Übergangsregierung in Damaskus nicht zu legitimieren.