US-Präsident Trump hat dem Iran nach eigenen Angaben Verhandlungen über dessen Atomprogramm angeboten. Laut Teheran kam ein entsprechender Brief aber nie an.

Irans Präsident Massud Peseschkian lehnt Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump ab, solange dieser Drohungen ausspricht. Die staatlichen Medien der Islamischen Republik zitierten Peseschkian am Dienstag mit den Worten: "Tun Sie, was zur Hölle Sie wollen", die an Trump gerichtet seien.

Trump hatte nach eigenen Angaben dem Iran in einem Brief Verhandlungen über das Atomprogramm vorgeschlagen. Sollte es nicht dazu kommen, würden die USA militärisch intervenieren, warnte Trump in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des Senders Fox. Die iranische UN-Mission erklärte dagegen, nichts von einem solchen Brief zu wissen.