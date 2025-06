Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) tritt nach jahrelangen Schwierigkeiten den Rückzug aus den USA an. Wegen der damit verbundenen Kosten könnte das auf Immobilienfinanzierung spezialisierte Geldhaus in diesem Jahr Verlust schreiben, wie die Pfandbriefbank mitteilte. Unmittelbare Folge war ein Kurssturz der pbb-Aktie, an der Frankfurter Börse rutschten die Papiere bis zum Nachmittag um gut sechseinhalb Prozent auf 5,04 Euro.