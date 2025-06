So stark ist die Nato wirklich

Aktualisiert am 18.06.2025 - 18:34 Uhr

Aktualisiert am 18.06.2025 - 18:34 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nato-Übung in Polen: Keine Armee ist so schlagkräftig wie die kombinierte Kraft der Nato-Streitkräfte. (Quelle: IMAGO/U.S. Army)

Der wichtigste Streitpunkt ist geklärt. Die Verteidigungsminister der Allianz erzielten noch vor dem Nato-Gipfel in Den Haag eine politische Einigung auf eine entscheidende Zahl: Die jährlichen Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten sollen auf 5 Prozent der Wirtschaftskraft steigen. So soll es in Den Haag offiziell beschlossen werden.