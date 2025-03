Der Eierpreis in den USA schießt infolge der Vogelgrippe in die Höhe. Trump arrangiert nun Importe aus Südkorea und der Türkei, um dem Mangel zu begegnen.

Europäer hatten abgesagt

Stattdessen liefern nun die Türkei und Südkorea. Die türkische Produzentenvereinigung YUM-BIR erklärte, bis Juli 2025 sollten rund 15.000 Tonnen Eier in die USA verschifft werden – das entspricht etwa 700 Containern im Gesamtwert von rund 26 Millionen Dollar. Auch Südkorea beteiligt sich erstmals an der Belieferung des US-Markts: Eine Farm im südkoreanischen Asan exportierte im März rund 20 Tonnen Frischeier nach Georgia.

US-Regierung will Milliardenpaket auflegen

Parallel dazu will die US-Regierung mit einem eine Milliarde Dollar schweren Maßnahmenpaket die Folgen der Seuche abfedern. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums fließen 500 Millionen Dollar in Biosicherheitsmaßnahmen, 100 Millionen in die Impfstoffforschung und 400 Millionen in Hilfszahlungen für betroffene Betriebe. Zudem stellt die Regierung Beratung für kommerzielle Eierfarmen kostenlos zur Verfügung und übernimmt bis zu 75 Prozent der Kosten für neue Sicherheitsmaßnahmen.