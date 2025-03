Mit einem Putin-freundlichen Interview hat Steve Witkoff Kritik ausgelöst. Doch Kreml-Narrative waren wohl nicht das Einzige, was der US-Gesandte aus Moskau mitbrachte.

US-Diplomat Steve Witkoff hat für seinen Chef Donald Trump ein kurioses Souvenir aus Moskau mitgebracht. Kremlchef Putin habe ihn während seines Besuchs Mitte März gebeten, dem US-Präsidenten ein Porträt von sich selbst mitzubringen, so Witkoff. Das Gemälde habe Putin von einem "führenden" russischen Künstler für Trump anfertigen lassen, wie die "Washington Post" berichtet. Um welchen Künstler es sich handelt, ließ Putin demnach offen.

Witkoff: "Halte Putin nicht für einen schlechten Menschen"

Die Episode mit dem Trump-Porträt erzählte Witkoff im Interview mit dem verschwörungsgläubigen und russlandfreundlichen Moderator Tucker Carlson auf Trumps Lieblingssender Sender Foxx News. Trump sei von der Geste "sichtlich gerührt" gewesen, so Witkoff. "Das ist also die Art von Verbindung, die wir wiederherstellen konnten, übrigens durch ein einfaches Wort namens Kommunikation", so der 68-jährige Witkoff.