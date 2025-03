Seit 1994 herrscht Lukaschenko in Belarus. Und das mit brutalen Methoden. Die Presse wird unterdrückt, Oppositionelle werden inhaftiert. Dabei greift der Dauerherrscher auch zu rabiaten Methoden. 2021 zwang er eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius beim Flug über Belarus mit Kampfjets seiner Luftwaffe zur Landung in der Hauptstadt Minsk. Sein Ziel: Er ließ den Oppositionellen Raman Pratassewitsch und dessen Freundin Sofia Sapega festnehmen. Die internationalen Proteste der EU und USA ? Stören Lukaschenko wenig.

Auch der Start in die siebte Amtszeit wurde von Protestnoten begleitet. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja bezeichnete Lukaschenkos Wahl als "Farce". Der Autokrat sei ein "Krimineller, der die Macht ergriffen hat". Lukaschenko war vor Ende Januar mit 86 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Und hatte sich nach den heftigen Protesten bei der Wahl vor fünf Jahren in diesem Jahr etwas Neues einfallen lassen. Fotos im Wahllokal wurden strikt unterbunden. Mit dieser Methode hatte die Opposition bei der letzten Wahl noch ihre Nein-Stimmen dokumentiert.

Ein Mann der sowjetischen Ordnung

Lukaschenko stört das nicht. "Ihr habt keine Zukunft", ließ er die Opposition zu Beginn seiner siebten Amtszeit wissen. Er sieht sich als Mann der sowjetischen Ordnung. Der belarussische Politikwissenschaftler Walerij Karbalewitsch notierte schon vor Jahren in seinem Aufsatz "Lukaschenka forever": "Auf demokratischem Weg an die Macht gelangt, hat er eine Diktatur aufgebaut und damit zum wiederholten Male in der Geschichte gezeigt, wie das Phänomen der Selbstvernichtung einer Demokratie funktioniert. Der belarussische Führer hat ein Entwicklungsmodell geschaffen, das die offizielle Propaganda als effektive Alternative zum demokratischen Modell der posttotalitären Transformation preist."

Lukaschenko wuchs in der Sowjetunion als Sohn einer Melkerin auf. Jugendfreunde erinnern sich an den einen oder anderen Konflikt mit dem Gesetz. Später setzte er auf die Ordnung, heuerte bei den Grenztruppen des Geheimdienstes KGB an und diente als Politoffizier in der Roten Armee. Den Untergang der Sowjetunion begriff er als Verlust von Ordnung – wie sein Intimus Wladimir Putin. Nach eigenen Angaben war er 1991 im belarussischen Parlament der einzige Abgeordnete, der gegen das Ende der Sowjetunion stimmte.