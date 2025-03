Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot sieht in den Befürchtungen vor einem russischen Angriff keine rein "theoretische" Gefahr. Er widerspricht damit Trump-Berater Steve Witkoff.

Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot warnt vor russischen Angriffsplänen. Die Bedrohung durch eine russische Aggression in Europa sei "nicht theoretisch", sagte Barrot auf einer Auslandsreise in Singapur. Er reagierte damit auf Äußerungen des Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff. Dieser hatte die Befürchtungen über russische Angriffspläne zuletzt heruntergespielt. Putin wolle nicht "ganz Europa" einverleiben, hatte Witkoff erklärt. "Dies ist eine ganz andere Situation als im Zweiten Weltkrieg - damals gab es keine Nato", sagte er in einem Interview.