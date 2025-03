Putin will Truppenstärke in der Arktis ausbauen

Kremlchef Putin wirft der Nato vor, in Grönland einen Brückenkopf für Angriffe in der Arktis zu installieren. (Quelle: Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Zugleich kündigte der Kremlchef an, die eigene Truppenpräsenz in der Arktis auszubauen. "Die Zahl der Soldaten hier wird wachsen", so Putin. Russland werde so seine Rechte auch gegenüber der Nato durchsetzen. "Uns beunruhigt natürlich nur der Fakt, dass die Nato-Länder insgesamt den hohen Norden immer öfter als Brückenkopf möglicher Konflikte benennen und den Einsatz von Militär unter diesen Bedingungen proben", sagte Putin. Dabei kämen auch Soldaten aus Finnland und Schweden zum Einsatz, "mit denen wir bis vor kurzem noch keine Probleme hatten".