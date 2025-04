Wirtschaftskrise? Nicht für Russlands Top-Verdiener

Die russische Wirtschaft ächzt unter dem Krieg gegen die Ukraine und den westlichen Sanktionen, doch die russische Oberschicht scheint davon nichts zu spüren. In der vom "Forbes"-Magazin erstellten Liste der reichsten Menschen der Welt stehen auch 146 Russen – 15 von ihnen sogar zum ersten Mal.

Der reichste Russe ist laut "Forbes" Wagit Alekperow mit einem Vermögen von etwa 28,7 Milliarden US-Dollar . Unter den 3.000 reichsten Menschen der Welt belegt er damit Platz 62. Sein Vermögen hat der 74-Jährige in der russischen Ölindustrie gemacht.

1990 war Alekperow kurzzeitig als stellvertretender Ministerpräsident für die sowjetische Ölindustrie verantwortlich. In dieser Funktion war er an der Gründung des Ölkonzerns Lukoil beteiligt, die 1993 zur Aktiengesellschaft wurde. Laut "Forbes" brachten ihm seine Anteile an dem Konzern allein 2024 Dividenden im Wert von mehr als zwei Milliarden US-Dollar ein.