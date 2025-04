Die US-Zölle auf chinesische Importe betragen inzwischen 145 Prozent. Das berichtet der US-Sender CNBC unter Berufung auf das Weiße Haus. Trump hatte den Satz für die Volksrepublik am Mittwoch nach eigenen Angaben auf 125 Prozent erhöht – dies gilt jedoch zusätzlich zu einem Aufschlag von 20 Prozent vom März, wie das Weiße Haus nun erläutert. Diesen Aufschlag begründet das Weiße Haus mit dem Schmuggel der Droge Fentanyl aus China in die USA .

Nach dem Höhenflug vom Mittwoch hatten die US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Der Dow Jones verlor zu Handelsbeginn um 15.30 Uhr deutscher Zeit 1,68 Prozent und lag damit knapp unter 40.000 Punkten. Der S&P 500 gab um 2,58 Prozent nach, der Nasdaq um etwas mehr als drei Prozent. Nach der Meldung über die höheren Zölle gegen China am späten Nachmittag deutscher Zeit gaben die Indizes erneut deutlich nach.

Die US-Märkte sind nach der Zollankündigung von Donald Trump vom 2. April in Aufruhr. In den Tagen nach der Entscheidung gingen sie zwischenzeitlich in einen mehrtägigen Sturzflug. Am Mittwoch kündigte Trump dann an, Zölle für fast alle Länder auf zehn Prozent zu beschränken, China aber mit 125 Prozent zu belasten. Die Märkte erlebten daraufhin kurzzeitig einen historischen Aufschwung, der am heutigen Donnerstag offenbar wieder zurückgeht.