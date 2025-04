Die US-Börsen rutschen am Donnerstag erneut ab. Noch am Vortag hatte es ein historisches Plus gegeben.

Die US-Märkte sind nach der Zollankündigung von Donald Trump vom 2. April in Aufruhr. In den Tagen nach der Entscheidung gingen sie zwischenzeitlich in einen mehrtägigen Sturzflug. Am Mittwoch kündigte Trump dann an, Zölle für fast alle Länder auf zehn Prozent zu beschränken, China aber mit 125 Prozent zu belasten. Die Märkte erlebten daraufhin einen historischen Aufschwung, der am heutigen Donnerstag offenbar wieder zurückgeht.