US-Wirtschaft in der Krise

Donald Trump mit einem Menschen im Osterhasenkostüm (Archivbild): Eier sind in diesem Jahr zu einem wichtigen Faktor der US-Wirtschaft geworden. (Quelle: KEVIN DIETSCH, via www.imago-images.de)

Am Ostermontag ist es wieder so weit. Dann findet auf dem Südrasen des Weißen Hauses das traditionelle "Eierrollen" (Egg Roll) statt. US-Präsident Donald Trump wird Kindern bei einem Wettrennen mit Ostereiern zuschauen und einem Hasendarsteller die Pfote schütteln. Was harmlos aussieht, ist für Trump ein Testfall: Die Eierpreise zeigen, ob der Präsident die Inflation wie angekündigt senken kann.