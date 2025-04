Die zweite Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm hat in Rom begonnen. Die Verhandlungen finden laut Angaben der Delegation auf neutralem Boden statt – in einem Gebäude der Botschaft des arabischen Staates Oman. Der Oman vermittelt zwischen den beiden Seiten. Auf iranischer Seite führt Außenminister Abbas Araghtschi die Gespräche, die USA werden durch den Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff vertreten.

Trump droht dem Iran

Auch US-Vizepräsident JD Vance hält sich über Ostern in Rom auf. Er wird jedoch nicht an den Gesprächen teilnehmen. Medienberichten zufolge besucht er gemeinsam mit seiner Familie die Stadt und plant, am Ostersonntag an der Messe im Vatikan teilzunehmen.