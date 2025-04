Wladimir Putin will nicht zur Beerdigung von Franziskus reisen

Papst Franziskus ist am Ostermontag gestorben, am Samstag soll er beerdigt werden. Auch viele Staatenlenker werden erwartet. Putin zählt aber nicht dazu – aus einem triftigen Grund.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des Kremls nicht an der Beisetzung von Papst Franziskus teilnehmen. "Nein. Der Präsident hat keine entsprechenden Pläne", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag auf die Frage, ob Putin zur Beisetzung nach Rom reisen werde. Diese soll am Samstag stattfinden.