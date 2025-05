Konflikt um Kaschmir Indien greift Pakistan an: Zahl der Opfer steigt

Indische Spezialkräfte treffen in der Region Kaschmir ein. (Quelle: Dar Yasin/AP)

In der Nacht greift Indien pakistanische Ziele an. Mindestens 26 Menschen kommen ums Leben. Eskaliert der Konflikt zwischen den beiden Atommächten?

Nach den tödlichen Angriffen Indiens auf pakistanische Ziele hat das attackierte Land Vergeltung angekündigt. "Pakistan hat jedes Recht, eine angemessene Antwort auf diese von Indien verhängte Kriegshandlung zu geben, und eine angemessene Antwort wird gegeben", sagte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif. Zuvor hatte Indien in der Nacht mindestens neun Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs angegriffen – als Reaktion auf einen Terroranschlag in der Unruheregion vor rund zwei Wochen.

Bewaffnete Angreifer hatten dort im indisch kontrollierten Teil am 22. April auf einer Bergwiese in einer Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen getötet – vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückweist. Mit dem indischen Angriff in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) eskalieren die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. In der Region wächst die Sorge vor einem neuen Krieg zwischen den beiden Ländern.

Auch Indien beklagt Opfer und droht

Das pakistanische Militär sprach nach dem Angriff von 26 Toten und mindestens 46 Verletzten. Das Außenministerium nannte keine genaue Zahl, teilte aber mit, unter den Opfern seien Frauen und Kinder. Zuvor hatten Geheimdienstkreise von einem toten Kind in der Stadt Bahawalpur im Osten Pakistans gesprochen.

Auch Indien beklagte Opfer: Durch pakistanischen Beschuss seien im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir mindestens sieben Zivilisten ums Leben gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Polizei in der Region. 35 Menschen seien teils schwer verletzt worden.

Die pakistanische Armee habe über die Kontrolllinie hinweg willkürlich geschossen. Die indische Armee werde auf den Beschuss in angemessener Weise reagieren. Die Kontrolllinie gilt als De-Facto-Grenze und teilt Kaschmir zwischen den beiden Atommächten.

Indien: Ziele sind "terroristische Infrastruktur"

Das indische Verteidigungsministerium in Neu-Delhi teilte mit, die Streitkräfte hätten als Reaktion auf den Anschlag vor rund zwei Wochen mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs angegriffen, "von denen terroristische Angriffe gegen Indien" ausgegangen seien. Bei den Zielen handele es sich um "terroristische Infrastruktur".

Auch die indischen Streitkräfte bestätigten die Angriffe unter dem Namen "Operation Sindoor", zu Deutsch: "Operation Zinnoberrot". Der Name hat eine symbolische Bedeutung: Zinnoberrot ist die traditionelle Farbe des Punktes, den verheiratete indische Frauen auf der Stirn und oft auch am Haaransatz tragen. Die Farbe wird traditionell aus Blei hergestellt, das auch bei der Herstellung von Kugeln und anderer Munition zum Einsatz kommt.

Pakistans Militär sprach von Raketenangriffen und erklärte am Mittwochmorgen, fünf indische Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben. Die indische Armee erklärte unterdessen, drei Kampfjets seien über Jammu und Kaschmir abgestürzt, nannte aber keine Gründe dafür.

Den indischen Angaben zufolge wurden neun Ziele angegriffen. "Pakistanische militärische Anlagen waren nicht das Ziel." Das Verteidigungsministerium nannte die eigenen Aktionen "zielgerichtet, maßvoll und nicht eskalierend". Indien habe bei der Auswahl der Ziele und der Methode der Ausführung beträchtliche Zurückhaltung geübt, hieß es.

Pakistanische Geheimdienstkreise und Pakistans Armee hatten zuvor berichtet, die Städte Kotli und Muzaffarabad im pakistanischen Teil der Himalaya-Region Kaschmir sowie in der Stadt Bahawalpur in der Provinz Punjab seien Ziel der Angriffe gewesen. In Bahawalpur sei eine Moschee getroffen worden.