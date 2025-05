Es ist eine Ankündigung mit Sprengpotenzial. Indiens hindunationalistischer Premierminister Narendra Modi kündigte am Dienstagabend an, in Reaktion auf den Konflikt zwischen Indien und dem Nachbarland Pakistan den Wasserfluss des Indus über die gemeinsame Grenze stoppen zu wollen. Am Dienstagabend hatte Indien mehrere Ziele auf pakistanisch kontrolliertem Gebiet beschossen, was die Sorge vor einem größeren Krieg zwischen beiden Staaten neu entfacht.