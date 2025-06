Breuer: Russland könnte die Nato in vier Jahren angreifen

Generalinspekteur Carsten Breuer: Laut ihm ist Russland schon bald in der Lage, die Nato anzugreifen. (Quelle: Frank Hammerschmidt/dpa/dpa-bilder)

Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, wähnt die russische Aufrüstung schon in vollem Gange. Wie er befürchtet, könnte der Westen das schon bald zu spüren bekommen.

Laut dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breurer, ist Russland spätestens in vier Jahren militärisch dazu in der Lage, die baltischen Nato-Staaten Estland, Litauen und Lettland anzugreifen. Das sagte Breuer in einem Interview mit der "BBC". Breuer betont, dass sich auch ein früherer Angriff Russlands nicht ausschließen lasse.