Abkommen mit Russland

USA steigen aus INF-Abrüstungsvertrag aus

01.02.2019, 14:56 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de

US-Präsident Donald Trump: Nach Vorwürfen an Russland, das Abkommen zu verletzen, steigen die USA aus dem INF-Vertrag aus. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Der Vertrag sollte die Welt vor der Gefahr eines Atomkriegs schützen. Jetzt steigen die USA aus dem INF-Vertrag aus. Die Schuld daran geben sie Russland.

Die US-Regierung steigt aus dem INF-Vertrag mit Russland zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen aus. Das gab das Weiße Haus am Freitag in Washington bekannt und betonte, dies werde fristgerecht sechs Monaten in Kraft treten.

Das Abkommen unterzeichnen die USA und die Sowjetunion während des Kalten Krieges im Dezember 1987. Es regelt den Verzicht auf nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) und verbietet beiden Seiten Produktion, Tests und Besitz von bodengesteuerten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern.

Die USA werfen Russland einen Verstoß gegen das Abkommen vor. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, AFP

Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren