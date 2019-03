Orban entschuldigt sich für "nützliche Idioten" – sonst nichts

Orbans Fidesz-Partei droht der Ausschluss aus der EVP – unter anderem weil Orban Mitglieder des konservativen Bündnisses beleidigt hatte. Jetzt versucht der ungarische Ministerpräsident, die Notbremse zu ziehen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Mitglieder der Europäischen Volkspartei (EVP) um Entschuldigung dafür gebeten, sie als "nützliche Idioten" bezeichnet zu haben. In der konservativen Parteienfamilie gibt es Bestrebungen, Orbans Partei Fidesz auszuschließen. "Hiermit möchte ich meine Entschuldigung ausdrücken, falls Sie sich durch mein Zitat persönlich angegriffen fühlten", heißt es in einem Schreiben, über das die ungarische Tageszeitung "Nepszava" zunächst berichtet hatte.

“I would hereby like to express my apologies, if you found my quote personally offensive.”

