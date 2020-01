Außenminister in Libyen

Maas: Bürgerkriegsgeneral Haftar zu Waffenstillstand bereit

16.01.2020, 15:28 Uhr

Außenminister Heiko Maas versucht, im libyschen Bürgerkrieg zu schlichten. Nach einem Gespräch mit dem einflussreichen General Haftar machte er nun Hoffnung, dass wieder Bewegung in den Konflikt kommt.

Im libyschen Bürgerkrieg hat sich der einflussreiche General Chalifa Haftar nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem Waffenstillstand bereit erklärt. "Er hat zugesagt - unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat - den Waffenstillstand einzuhalten. Das ist außerordentlich wichtig", sagte Maas nach einem dreistündigen Gespräch mit Haftar im libyschen Bengasi.

Bundesaußenminister Heiko Maas ist drei Tage vor der Berliner Libyen-Konferenz zu Gesprächen mit General Chalifa Haftar in das nordafrikanische Bürgerkriegsland gereist. "Mit dem Berliner Prozess haben wir seit langem die beste Chance, einen Einstieg in Friedensgespräche für Libyen zu ermöglichen", erklärte Maas am Donnerstag.



Das Gespräch in Bengasi führe er im Auftrag der EU-Außenminister. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte unterdessen seine Teilnahme an dem Treffen am Sonntag in Berlin an. Zu der Konferenz unter Ägide der UN werden auch Vertreter der USA, Russlands, Großbritanniens, Chinas, der Türkei sowie der Europäischen Union erwartet.