Nach US-Sanktionen

Russland und USA wollen Konflikt nicht weiter verschärfen

16.04.2021, 16:17 Uhr | dpa, AFP

US-Präsident Biden will die Spannungen nicht weiter eskalieren lassen. Kremlchef Putin zeigt sich zu weiteren Gesprächen bereit. Noch am Tag zuvor hatten beide von Sanktionen gesprochen.

Der Kreml in Moskau begrüßt trotz neuer Sanktionen aus Washington die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, die Spannungen zwischen beiden Ländern nicht weiter zu verschärfen. Kremlchef Wladimir Putin habe wiederholt erklärt, dass Russland zum Ausbau der Gespräche bereit sei, wenn andere ebenso dazu bereit seien, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge.

Putins überzeugte Position sei, dass die Beziehungen zwischen Ländern nicht eskalieren sollten. "In dieser Hinsicht ist es positiv, dass die Ansichten beider Staatschefs übereinstimmen", sagte Peskow.

Biden droht Russland zugleich mit weiteren Maßnahmen

Biden hatte zuvor gesagt: "Die USA sind nicht darauf aus, einen Kreislauf der Eskalation und des Konflikts mit Russland einzuleiten." Er drohte Russland aber zugleich mit weiteren Maßnahmen, sollte sich "Russland weiterhin in unsere Demokratie" einmischen. Als Vergeltung für Russland zugeschriebene Hackerangriffe und Einmischungen in die US-Wahlen hatten die USA am Donnerstag zehn russische Diplomaten ausgewiesen und eine Reihe neuer Sanktionen verhängt.

Das russische Außenministerium nannte die Handlungen der amerikanischen Seite danach "inakzeptabel" und kündigte eine scharfe Reaktion an. Peskow sagte nun: "Das Prinzip der Gegenseitigkeit in solchen Angelegenheiten wurde nicht aufgehoben." Die Entscheidung darüber werde aber von Putin getroffen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit langem angeschlagen.

Gipfeltreffen in Finnland oder Österreich?

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zuletzt immer mehr angespannt. Biden hat einen härteren Kurs gegenüber Moskau angekündigt, nachdem seinem Vorgänger Trump eine zu große Nachgiebigkeit mit Putin vorgeworfen worden war. Im März sorgte Biden dann für Aufsehen, als er in einem Fernsehinterview auf die Frage, ob er Putin für einen "Mörder" halte, mit "das tue ich" antwortet.

Der US-Präsident schlug in der Folge aber ein Gipfeltreffen mit Putin in einem Drittstaat vor. In seiner Rede am Donnerstag sagte er, ein solches Treffen könnte im Sommer in Europa stattfinden. Finnland und Österreich boten sich als Gastgeber für ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin an.