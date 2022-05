Der französische PrĂ€sident Emmanuel Macron betonte, er setze auf die deutsch-französische Partnerschaft fĂŒr zahlreiche wichtige Projekte in der EuropĂ€ischen Union. Die geopolitische Lage in Europa und der russische Angriffskrieg sei etwas, das "uns alle" betreffe, so Macron. Die EU habe gemeinsam reagiert: Man habe die Ukraine unterstĂŒtzt und Russland sanktioniert. "Wir mĂŒssen alles tun, um die Demokratie zu schĂŒtzen", so Macron – um die Ukraine zu unterstĂŒtzen und die eigene Bevölkerung vor einer Ausweitung des Krieges zu schĂŒtzen.

Die AbhĂ€ngigkeit in Europa von russischen Energien mĂŒsse begrenzt werden, militĂ€rische Kooperation in der Union ausgebaut werden, so Macron. Beides mĂŒsse weiter beschleunigt werden. Diese Themen wolle er an diesem Abend mit Scholz besprechen. Auch um die Sicherung der weltweiten ErnĂ€hrungssicherheit, die durch den russischen Angriffskrieg gefĂ€hrdet sei, gehe es. Zum Ende des Statements betonte Macron die Freundschaft zwischen den beiden LĂ€ndern.