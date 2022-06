Gro├čbritannien hatte zuvor nach jahrelangem Hin und Her die Auslieferung des Wikileaks-Gr├╝nders an die USA genehmigt. Die konservative Innenministerin Patel unterschrieb dazu eine entsprechende Verf├╝gung, wie ihr Ministerium am Freitag in London mitteilte. Der Gr├╝nder der Enth├╝llungsplattform wehrt sich schon seit mehr als zehn Jahren gegen eine m├Âgliche ├ťberstellung in die Vereinigten Staaten. Seit 2019 sitzt der 50-J├Ąhrige in London im Gef├Ąngnis. Wikileaks k├╝ndigte an, erneut vor Gericht zu ziehen.