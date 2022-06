Iran erklärt sich zu Fortsetzung der Atomverhandlungen bereit

Die festgefahrenen Verhandlungen ĂŒber das internationale Atomabkommen mit dem Iran sollen in KĂŒrze fortgesetzt werden. Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian versicherte am Samstag nach GesprĂ€chen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Teheran: "Wir sind bereit, in den nĂ€chsten Tagen die Atomverhandlungen wieder aufzunehmen."