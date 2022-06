Erdogan fordert ein Versprechen von Schweden und Finnland

Ab Mittwoch kommender Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 30 BĂŒndnisstaaten zu einem zweitĂ€gigen Nato-Gipfel in Madrid . FĂŒr den Beitritt von Schweden und Finnland Beitritt ist ein einstimmiges Votum der Nato nötig. Die BĂŒndniserweiterung muss auch durch die Parlamente aller 30 bisheriger Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Legt also die TĂŒrkei ein Veto ein, können Finnland und Schweden nicht beitreten.

Nach Angaben von Diplomaten könnten neben ErklĂ€rungen der beiden NordlĂ€nder zum Kampf gegen den Terrorismus auch WaffengeschĂ€fte eine Rolle spielen. So will die Regierung in Ankara in den USA F-16-Kampfjets kaufen – in Washington war ein möglicher Deal zuletzt aber politisch umstritten.