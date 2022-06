Boris Johnson: Europa sollte sich am römischen Reich orientieren

Der britische Premierminister Boris Johnson unterstĂŒtzt die französische Initiative fĂŒr eine neue Form der Zusammenarbeit in Europa. Johnson bestĂ€tigte am Mittwoch, dass er die PlĂ€ne von Frankreichs PrĂ€sident Emmanuel Macron fĂŒr eine EuropĂ€ische politische Gemeinschaft befĂŒrworte. Der ElysĂ©e-Palast hatte nach einem GesprĂ€ch zwischen Macron und Johnson beim G7-Gipfel am Sonntag in Elmau erklĂ€rt, der britische Premier habe mit "großer Begeisterung" auf Macrons VorschlĂ€ge reagiert.