Sanna Marin: Finnlands "Premierministerin rockt" – doch wie regiert sie ihr Land?

Schon bei ihrem Amtsantritt 2019 wurde die gebürtige Finnin und Mutter einer kleinen Tochter als weltweit jüngste Premierministerin weit über die Grenzen ihres Landes hinaus gefeiert. "Jung, weiblich, kompetent", jubelte etwa die "Deutsche Welle" über die 34-Jährige. Für ihre Partei galt sie als Hoffnung der Sozialdemokraten. Doch wie "cool" ist die Premierministerin wirklich, wenn es um ihre Politik geht?

"Sanna lacht nicht über jeden blöden Witz"

Kollegen aus der Politik bezeichnen sie als "extrem gute Rednerin". Sie sage, was Sache ist, humorlos, klar, deutlich: "Sanna lacht nicht über jeden blöden Witz, sie will niemandem gefallen", erzählt etwa Minna Minkkinen der "Zeit". Sie ist Lokalpolitikerin in Tampere, einer Großstadt im Süden Finnlands und Marins erste politische Station.

Im Alter von 27 Jahren wurde sie kurz nach ihrem Masterabschluss in Verwaltungswissenschaften in den dortigen Stadtrat gewählt, ein Jahr später in dessen Vorsitz. "Als junge Frau habe ich viele Situationen erlebt, in denen ich nicht beachtet wurde, in denen man auf meine Meinung weniger Wert legte als auf die Ansichten älterer Menschen männlichen Geschlechts", erzählte Marin dem "Spiegel" in einem Interview 2020.

"Meistens bekam ich am Ende trotzdem, was ich wollte"

Doch am Ende hat sie sich offenbar durchgesetzt: "Hören Sie auf, unsere Zeit zu verschwenden!", wies Marin damals etwa einen ihrer überwiegend männlichen Kollegen zurecht, der fürchtete, dass beim Reparieren eines Straßenbahngleises giftige Schwermetalle freigesetzt werden könnten.

Sanna Marin, Finnlands Premierministerin: Einige ihrer Kollegen bezeichnen sie als "stur". (Quelle: Thomas Truschel/photothek.de/imago-images-bilder)

Ihre Kollegen bezeichnen sie auch als "stoisch" oder "stur", schreibt die "Zeit". "Meistens bekam ich am Ende zwar trotzdem, was ich wollte, aber es erforderte eine größere Anstrengung", erzählt sie in dem Interview mit dem "Spiegel". Ihr Antrieb? Politischer Idealismus: "Wir müssen den Klimawandel aufhalten, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und die Menschenrechte durchsetzen", so Marin.

Corona bremst Marins Start aus

Sanna Marin, Finnlands Premierministerin: "Die Premierministerin rockt." (Quelle: ANP/imago-images-bilder)

Doch diese Ziele musste Marin schon wenige Tage nach ihrem Amtsantritt zunächst zurückstellen. Der Grund: die Corona-Pandemie. Marin handelte prompt: Als im Frühjahr 2020 die Infektionszahlen stiegen, verhängte die Regierung einen zweimonatigen Lockdown. Schulen und Restaurants mussten schließen.