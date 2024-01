Weltfußballer will Saudi-Arabien verlassen

Israel unterbreitet der Hamas offenbar ein weitreichendes Angebot für eine Feuerpause. Doch was genau ist das eigentlich? Und rückt ein Frieden damit näher?

Noch immer befinden sich mehr als 130 israelische Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation Hamas. Die in den Gazastreifen verschleppten Menschen könnten nun zentraler Bestandteil eines Deals zwischen Israel und der Hamas werden. Laut einem Bericht des US-Portals "Axios" bietet die israelische Führung der Terrororganisation eine zweimonatige Feuerpause an. Im Gegenzug sollen alle Geiseln freigelassen werden.

Der Druck auf die israelische Regierung, die Gewalt im Gazastreifen zu begrenzen und die Freilassung der Geiseln zu erwirken, war zuletzt sowohl außen- als auch innenpolitisch gewachsen. Besonders die USA sprachen sich vehement dafür aus, die Intensität der Kampfhandlungen in dem Palästinensergebiet zu reduzieren. In Israel machten Angehörige der Geiseln immer wieder ihrem Unmut über die Regierung Luft. Der Vorwurf: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Kriegskabinett seien gar nicht an den Geiseln interessiert.

Nun könnte Bewegung in diese Angelegenheit kommen – wenn die Hamas das Angebot annimmt, woran es erhebliche Zweifel gibt. Der Vorschlag einer zweimonatigen Feuerpause wäre das bisher substanziellste Angebot der israelischen Regierung an die Terrororganisation. Doch was ist überhaupt eine Feuerpause? Und welches Angebot soll Netanjahus Regierung der Hamas genau unterbreiten? t-online gibt einen Überblick.

Was ist eine Feuerpause?

Eine Feuerpause, auch Waffenruhe genannt, ist eine zeitweise Unterbrechung der Kampfhandlungen zwischen zwei Kriegsparteien. Der Begriff ist nicht völkerrechtlich geregelt. Zumeist wird eine Feuerpause damit verbunden, dass die Kriegsparteien ihre Toten und Verletzten bergen oder die Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet mit humanitären Hilfen versorgt werden können. Die Kampfhandlungen können jederzeit wiederaufgenommen werden.

Der Begriff der Waffenruhe oder Feuerpause ist nicht zu verwechseln mit dem Waffenstillstand. Dieser ist vertraglich geregelt und durch die Artikel 35 bis 41 der Haager Landkriegsordnung von 1907 definiert. Ein Waffenstillstand gilt als Vorstufe für Friedensverhandlungen.

Gab es im laufenden Gaza-Krieg schon Feuerpausen?

Bereits Ende November hatte es eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gegeben. Sie dauerte insgesamt eine Woche an. In dieser Zeit hat die Hamas 105 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug ließ Israel 240 bis dahin inhaftierte Palästinenserinnen und Palästinenser frei. Außerdem ermöglichte Israel während der Feuerpause humanitäre Hilfen im Gazastreifen.

Die Waffenruhe endete am 1. Dezember, weil Israel der Hamas vorwarf, nicht – wie zuvor vereinbart – alle entführten Frauen und Kinder freigelassen zu haben. Die Hamas warf der israelischen Regierung dagegen vor, Angebote zur Geiselfreilassung abgelehnt zu haben. Zudem wollte die Terrororganisation keine israelischen Soldatinnen freilassen.

Wie könnte der israelische Vorschlag aussehen?

Laut dem "Axios"-Bericht bietet Israel der Hamas eine Feuerpause an, die bis zu zwei Monate andauern könnte. "Axios" bezieht sich dabei auf die Aussagen zweier nicht namentlich genannter israelischer Beamter. Offiziell geäußert hat sich Israel dazu noch nicht. Im Gegenzug soll die Hamas alle im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freilassen. Dabei soll es sich um 136 Menschen handeln. Israel geht jedoch davon aus, dass Dutzende bereits in der Gefangenschaft der Hamas verstorben sein könnten.

Dem Bericht zufolge soll das israelische Kriegskabinett bereits vor zehn Tagen das Angebot intern beschlossen haben. Es sieht jedoch keine Vereinbarung für ein Kriegsende vor. Dabei hat man sich offenbar auf ein Stufenmodell geeinigt.