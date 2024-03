Die drei Tage währende russische Präsidentschaftswahl, von den meisten russischsprachigen Medien dezent als "elektorale Maßnahme" bezeichnet, scheint in Deutschland und Europa mehr Interesse zu wecken als in Russland selbst. Für die überwiegende Mehrheit meiner Landsleute ist der Gang zur Wahlurne zwar unangenehm, aber zum Schutz der eigenen Gesundheit erforderlich.

Fast wie der jährliche Gang zum Urologen zwecks Prostatavorsorge, die im ärztlichen Fachjargon als "rektale Maßnahme" bezeichnet wird. Nur dass laut Statistik höchstens fünf Prozent der männlichen Bevölkerung in Russland zum Urologen gehen, während die Führung im Kreml bei der Präsidentschaftswahl aber mindestens 75 Prozent Wahlbeteiligung erwartet. Davon sollen wiederum mindestens 75 Prozent für den amtierenden Präsidenten ihre Stimmen abgeben.

Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört " Russendisko ". Sein aktuelles Buch " Gebrauchsanweisung für Nachbarn " (mit Martin Hyun) ist gerade erschienen.

Natürlich können Wahlkommissionen die Ergebnisse fälschen und auf den Wahlzetteln der nicht zur Abstimmung erschienenen Bürger das richtige Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Doch jede Fälschung braucht trotzdem eine stabile Grundlage, sprich, es müssen schon Wähler da sein, damit man etwas zum Stimmenzählen hat. Und es sollten ein paar mehr sein als beim Urologen. Selbst gute Fälscher können die nötigen 75 Prozent nicht herbeizaubern, wenn gar keiner zum Wahllokal kommt.

Wie in einer steilen Machtvertikale üblich, wollen die regionalen Apparatschiks einerseits dem Chef in Moskau ihre Loyalität und Effektivität demonstrieren. Andererseits möchten sie keine Verantwortung übernehmen und Sündenböcke haben: für den Fall, dass zu wenige zur Wahlurne gehen. Die Verantwortung wird von oben nach unten abgeleitet. Die Fabrikdirektoren und Betriebsleiter sollen ihre Mitarbeiter zum Wahlgang animieren – mit Zucker oder mit Peitsche. Hochschulleiter sollen aufpassen, dass die Jugend nichts Dummes anstellt.

Die Toten müssen mitwählen

Die weit vom Zentrum der Macht entfernten Wahlkreise schummelten bereits im Vorfeld bei den Angaben zu den potenziellen Wahlberechtigten. Karelien hatte eine halbe Million Wahlberechtigte angegeben, bei einer Gesamteinwohnerzahl in etwa dieser Höhe. Aufgrund dieser Zahlen muss Karelien ein riesiges demografisches Problem haben. Die neuen Wahlkreise in den frisch einverleibten, besetzten Territorien der Ostukraine gehen mit einer Gesamtzahl von acht Millionen Einwohnern zur Wahlurne, obwohl nach den Schätzungen unabhängiger Beobachter dort weniger als zwei Millionen Menschen geblieben sind.

Der Großteil der Bevölkerung war geflüchtet, andere haben die russischen Pässe noch immer nicht angenommen, nicht wenige wurden weggebombt. Die verbliebenen Leichen werden nicht gezählt, damit die toten Seelen ihr Kreuzchen bei Putin machen können. In den großen zentralen Regionen dürfen die Wahlberechtigten neuerdings auch online ihre Stimme abgeben, wenn sie einen Computer mit Internetanschluss haben. Wenn nicht, können sie es mit dem Fernseher versuchen. Es reicht schon, einmal in Richtung Bildschirm zu nicken, wenn Putin in den Nachrichten erscheint.